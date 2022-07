Twintig procent Nederlanders mist digitale basisvaardigheden

Nederlanders zijn in vergelijking met andere Europeanen bovengemiddeld digitaal vaardig, maar ook hier beschikt zo'n twintig procent niet over digitale basisvaardigheden. In de hele Europese Unie is dit zelfs 46 procent. Het is de bedoeling dat in 2030 tachtig procent van de Europeanen digitale basisvaardigheden heeft. Dat staat in de vandaag verschenen Digital Economy and Society Index (DESI), waarmee de Europese Commissie de digitale voortgang van EU-landen monitort.

Volgens de Europese Commissie heeft een groot deel van de EU-bevolking geen digitale basisvaardigheden, ook al zijn dergelijke vaardigheden voor de meeste banen tegenwoordig vereist. Niet alleen is het de bedoeling dat over acht jaar tachtig procent van de EU-bevolking digitaal vaardig is, daarnaast zouden er twintig miljoen ict-specialisten moeten zijn. Vorig jaar waren er in de EU negen miljoen ict-specialisten werkzaam. Binnen de EU zijn Nederland en Finland koploper als het om digitale basisvaardigheden gaat.

Digitale vaardigheden worden bepaald aan de hand van een aantal activiteiten op vijf gebieden, namelijk informatie en digitale geletterdheid, communicatie en samenwerking, maken van digitale content, veiligheid en het oplossen van problemen. Volgens het DESI-rapport beschikken jongeren niet automatisch over digitale vaardigheden. "Het opgroeien in een digitale wereld maakt je niet per definitie digitaal vaardig." Zo blijkt dat jongeren die met digitale apparaten opgroeien niet automatisch geavanceerde vaardigheden ontwikkelen.