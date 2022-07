Samba-kwetsbaarheid laat aanvaller wachtwoord van admin resetten

Een kwetsbaarheid in Samba zorgt ervoor dat een aanvaller het wachtwoord van de administrator en alle andere gebruikers kan aanpassen en zo volledige controle over het domain kan krijgen. Samba is een opensourceprogramma dat van het smb-protocol gebruikmaakt en bijvoorbeeld Windows-machines met Unix-machines via zowel lokale netwerken als het internet laat communiceren.

Het is ook mogelijk om Samba als een Active Directory Domain Controller in stellen. Samba AD-gebruikers kunnen een wachtwoordreset uitvoeren. Hiervoor wordt er een ticket naar de server verstuurd en vindt er een controle plaats. Het beveiligingslek, aangeduid CVE-2022-32744, zorgde ervoor dat een aanvaller een wachtwoordreset voor een andere gebruiker kan aanvragen en de server dit verzoek accepteert.

"Een gebruiker zou dus het wachtwoord van het administrator-account kunnen aanpassen en volledige controle over het domain kunnen krijgen. Compleet verlies van vertrouwelijkheid en integriteit zouden mogelijk zijn, alsmede beschikbaarheid door gebruikers geen toegang tot hun accounts te geven", aldus de advisory. De impact van de kwetsbaarheid is op een schaal van 1 tot en met 10 beoordeeld met een 8.8. Samba-beheerders wordt aangeraden om te updaten naar 4.16.4, 4.15.9 of 4.14.14.