Grote internet- en telefoonstoringen vooral door menselijke fouten

Grote internet- en telefoonstoringen worden vooral veroorzaakt door menselijke fouten, zoals het installeren van updates of vervangen van hardware. Dat meldt het Europees agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging (ENISA) in een nieuw rapport. Telecombedrijven zijn verplicht om de oorzaken en impact van grote storingen te rapporteren bij nationale toezichthouders. Die delen deze gegevens vervolgens met ENISA.

Vorig jaar werden er zo'n 160 incidenten gemeld. De meeste incidenten, bijna zestig procent, vallen in de categorie "systeemfalen". Het gaat dan om zaken als defecte hardware, een softwarebug of overbelasting. De impact voor klanten is bij systeemfalen echter beperkt. Dat is een ander geval bij menselijke fouten. Bijna een kwart van de incidenten valt in deze categorie. Het gaat dan om fouten bij het installeren van updates of vervangen van hardware.

Door een storing hebben klanten tijdelijk geen internet of kunnen niet bellen. In de hele Europese Unie was er vorig jaar sprake van 5106 miljoen verloren gebruikersuren. Dit cijfer is gebaseerd op het aantal uur dat een storing bij een telecomprovider duurt vermenigvuldigd met het aantal klanten van de provider. Er gingen ruim 4600 miljoen uren (91 procent) verloren door menselijke fouten. Systeemfalen volgt op afstand met zeven procent en malafide acties, zoals ddos-aanvallen, waren voor één procent van de verloren gebruikersuren verantwoordelijk.