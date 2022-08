Meta in VS aangeklaagd voor verzamelen patiëntgegevens via trackingpixel

Techbedrijf Meta is in de Verenigde Staten aangeklaagd omdat het via een trackingpixel zonder toestemming van patiënten gevoelige medische informatie verzamelt. Ook een Amerikaans ziekenhuis en zorgverlener zijn onderdeel van de nu aangespannen massaclaim. Via de trackingpixel kan Meta allerlei informatie over bezoekers van websites verzamelen om hen zo te kunnen profileren en gerichte advertenties op Facebook te tonen.

Volgens de massaclaim is de Meta-pixel op de websites van 33 van de honderd populairste ziekenhuizen in de VS aangetroffen. In zeven gevallen was de Meta-pixel actief op een met wachtwoord beveiligde patiëntenportaal. De klagers stellen dat hun privacy hierdoor is geschonden, aangezien ze nooit toestemming voor de dataverzameling hebben gegeven (pdf).

Meta zou via de pixel bijvoorbeeld informatie hebben ontvangen over de medische problemen van patiënten. Deze gevoelige medische informatie werd vervolgens gebruikt voor gerichte advertenties. De klagers stellen dat ze door Meta's schending van hun privacy schade hebben geleden en recht hebben op een financiële vergoeding. De massaclaim volgt na berichtgeving van The Markup dat Facebook via de Meta-pixel allerlei gevoelige informatie ontvangt, waaronder voorgeschreven medicijnen en doktersafspraken.