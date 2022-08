WhatsApp zegt encryptie niet voor overheid te zullen verzwakken

WhatsApp zal de encryptie van de chatdienst niet verzwakken zodat chatberichten van gebruikers in opdracht van de overheid kunnen worden gecontroleerd, zo heeft de directeur van de chatdienst tegenover de BBC laten weten. Zowel in het Verenigd Koninkrijk als de Europese Unie is voorgesteld om alle berichten die mensen via chatapps versturen eerst te controleren.

Critici hebben zich fel tegen de plannen uitgesproken, omdat dit onder andere de end-to-end encryptie van chatapps ondermijnt. Volgens WhatsApp-directeur Will Cathcart zou het zeer onverstandig zijn om de versleuteling van de chatdienst te verzwakken. "Client-side scanning werkt niet in de praktijk", zo laat hij weten. Zo wil de Europese Commissie dat alle verstuurde berichten eerst lokaal op het apparaat worden gecontroleerd.

Vorige week lieten alle Europese privacytoezichthouders nog weten dat ze zich ernstig zorgen over deze plannen maken, die ook in het Verenigd Koninkrijk zijn voorgesteld. Ook Cathcart ziet het niet zitten. "Als we de veiligheid voor de hele wereld moeten verlagen om aan de vereisten van één land te voldoen, zou dat zeer onverstandig voor ons zijn om te accepteren, en ons product minder aantrekkelijk maken voor 98 procent van onze gebruikers, vanwege de vereisten van twee procent."

De Europese Commissie wil dat alle providers, hostingdiensten, communicatiediensten, appstores, internetproviders en andere diensten worden verplicht om kindermisbruikmateriaal te detecteren, melden, verwijderen en blokkeren en grooming tegen te gaan. "Wat wordt voorgesteld is dat we, direct of indirect, ieders berichten lezen. Ik denk niet dat mensen dat willen", laat Cathcart aan de BBC weten.

Volgens Ella Jakubowska van European Digital Rights is client-side scanning vergelijkbaar met het installeren van spyware op ieders telefoon. Het zou daarnaast voor een backdoor zorgen waardoor aanvallers toegang tot alle berichten hebben. Monica Horten van Open Rights Group noemt client-side scanning een vorm van massasurveillance en een ernstige privacyinbreuk. De Europese privacytoezichthouders stelden dat de plannen van de Europese Commissie een serieus risico voor de fundamentele rechten van 450 miljoen Europeanen vormen.