Microsoft Edge krijgt extra bescherming op minder populaire websites

Microsoft heeft de eigen Edge-browser van een update voorzien die ervoor zorgt dat gebruikers bij het bezoeken van minder populaire websites extra worden beschermd. Dat laat het techbedrijf in een nieuw supportdocument weten. Voorwaarde is wel dat de "Enhance your security on the web" optie is ingeschakeld.

Edge biedt gebruikers via de "Enhance your security on the web" optie de mogelijkheid om extra beveiligingsmaatregelen binnen de browser in te schakelen. Het gaat dan om mitigaties voor het voorkomen van geheugen-gerelateerde kwetsbaarheden. Zo wordt just-in-time (JIT) JavaScript compilatie uitgeschakeld en aanvullende beveiligingsmaatregelen die het besturingssysteem biedt in de browser ingeschakeld, waaronder Hardware-enforced Stack Protection en Arbitrary Code Guard (ACG).

De beveiligingsfeature staat standaard uitgeschakeld, maar biedt wanneer door de gebruiker ingeschakeld drie opties: basic, balanced en strict. Bij strict worden de extra beveiligingsmaatregelen op alle websites toegepast, terwijl dit bij balanced alleen geldt voor sites die gebruiker weinig bezoekt. Bij het basic-niveau wordt de bescherming voortaan op minder populaire websites toegepast. Hierbij wordt niet gekeken naar het gedrag van de gebruiker, maar gaat het om websites die volgens Microsoft in het algemeen "minder bezocht" zijn. De feature staat ingeschakeld vanaf Edge 104.0.1293.47.