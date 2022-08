Marechaussee houdt opnieuw vliegtuigpassagier aan die foto via AirDrop deelt

De Marechaussee heeft gisteren opnieuw een vliegtuigpassagier aangehouden die via Apples AirDrop een foto van een neergestort vliegtuig met andere passagiers deelde. Afgelopen woensdag werd een andere man voor een zelfde actie aangehouden. Via AirDrop is het mogelijk om via bluetooth en wifi foto's en documenten met andere Apple-apparaten in de buurt te delen.

Standaard staat AirDrop ingesteld zodat alleen contacten iets met elkaar kunnen delen. Het is echter ook mogelijk om via AirDrop met iedereen bestanden te delen of de feature in zijn geheel uit te schakelen. In de "Everyone" modus zal het ontvangende apparaat ook reageren wanneer de zender geen contact is. Wanneer iemand iets via AirDrop deelt krijgt de ontvanger een melding met een preview van de afbeelding. Vervolgens kunnen gebruikers het aangeboden bestand accepteren of weigeren.

Afgelopen woensdag werd een 18-jarige Nederlander op Rotterdam the Hague Airport aangehouden in verband met bedreiging. Volgens de Marechaussee deelde hij kort voor vertrek via AirDrop een foto van een neergestort vliegtuig. Gisteren hield de Marechaussee op Schiphol een man aan die aan boord van een vliegtuig met bestemming Dubai ook via AirDrop een foto van een neergestort vliegtuig had gedeeld. Ook in deze zaak doet het Openbaar Ministerie onderzoek naar bedreiging.