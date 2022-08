Kwetsbaarheid in Windows Defender geeft aanvaller systeemrechten

Een beveiligingsonderzoeker van Google heeft een kwetsbaarheid in Windows Defender ontdekt waardoor een aanvaller die al toegang tot een computer heeft systeemrechten kan krijgen. Microsoft had al beveiligingsupdates voor de in Windows ingebouwde virusscanner uitgebracht, maar had het bestaan van de kwetsbaarheid niet vermeld. Gisteren werd alsnog een beveiligingsbulletin voor het probleem gepubliceerd.

Het beveiligingslek, aangeduid als CVE-2022-34711, bevindt zich in Windows Defender Credential Guard. Dit onderdeel van de antivirussoftware maakt gebruik van virtualisatie om inloggegevens van gebruikers in een beveiligde container op te slaan, los van het besturingssysteem. Dit moet voorkomen dat ze gestolen kunnen worden.

Google-onderzoeker James Forshaw ontdekte de bovengenoemde kwetsbaarheid in het onderdeel waardoor "Elevation of Privilege" mogelijk is en een aanvaller die al toegang tot het systeem heeft systeemrechten kan krijgen. Daarmee is volledige controle over het systeem mogelijk. De impact van de kwetsbaarheid is op een schaal van 1 tot en met 10 beoordeeld met een 7.8. Microsoft heeft geen verdere details gegeven, maar acht de kans klein dat aanvallers misbruik van het lek zullen maken.