Advocaten Julian Assange klagen CIA aan wegens afluisteren gesprekken

De advocaten van WikiLeaks-oprichter Julian Assange hebben de CIA en diens voormalige directeur aangeklaagd voor het illegaal afluisteren van gesprekken en het kopiëren van data van hun telefoons en computers. Daarmee zou de Amerikaanse inlichtingendienst de grondrechtelijke bescherming van vertrouwelijke gesprekken hebben geschonden.

Volgens de aanklacht werkte de CIA samen met een beveiligingsbedrijf dat door de Ecuadoraanse ambassade in Londen was ingehuurd, om Assange en zijn journalisten en anderen die hij ontmoette te bespioneren. Het beveiligingsbedrijf zou informatie van telefoons en laptops hebben gekopieerd en doorgespeeld aan de CIA. Ook zou het bedrijf microfoons rond de ambassade hebben geplaatst en opnames, waaronder ook beelden van beveiligingscamera's, naar de Amerikaanse inlichtingendienst hebben gestuurd.

In juni gaf de Britse minister van Binnenlandse zaken Priti Patel groen licht gegeven voor de uitlevering van Assange aan de Verenigde Staten. De VS verdenkt Assange van het plegen van computervredebreuk. Ook stellen de Amerikaanse autoriteiten dat hij samen met klokkenluider Chelsea Manning medeplichtig is aan het onrechtmatig verkrijgen en verspreiden van vertrouwelijke defensiedocumenten.

Assange zou Manning ook hebben geholpen bij het verkrijgen van informatie waarvan hij wist dat die ten nadele van de VS gebruikt zou worden of in voordeel van een buitenlandse natie was. Tevens wordt hij beschuldigd van samenzweren met hackersgroep LulzSec. De advocaten van Assange zijn al in beroep gegaan tegen de beslissing van Patel.