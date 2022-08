Chainalysis: al 1,9 miljard dollar gestolen bij cryptodiensten in 2022

In de eerste zeven maanden van dit jaar is bij cryptodiensten al 1,9 miljard dollar gestolen, zo stelt analysebedrijf Chainalysis in een vandaag gepubliceerde blogposting. Een jaar geleden stond de teller nog op 1,2 miljard dollar. Volgens Chainalysis is de stijging vooral te danken aan de toegenomen diefstallen bij DeFi (decentralized finance)-protocollen.

DeFi-applicaties draaien vaak op de Ethereum-blockchain en zijn financiële platforms die gebruikers onder andere geld laten lenen. Chainalysis claimt dat DeFi-protocollen kwetsbaar voor aanvallen zijn, omdat de broncode open source is. Dit maakt het eenvoudiger voor aanvallers om kwetsbaarheden te vinden, zo beweert het analysebedrijf.

Daarnaast zou de snelheid waarmee DeFi-protocollen naar de markt willen gaan ervoor zorgen dat er minder aandacht voor security is. Verder stelt Chainalysis dat Noord-Koreaanse groepen verantwoordelijk zijn voor veel van het geld dat bij DeFi-protocollen is gestolen. Het zou mogelijk om een bedrag van 1 miljard dollar gaan.

Terwijl het geld gestolen bij cryptodiensten stijgt, daalde de hoeveelheid geld die bij cryptoscams werd buitgemaakt. Dat bedroeg van januari tot en met juli dit jaar in totaal 1,6 miljard dollar. 65 procent minder ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het gaat onder andere om malafide cryptoplatforms en -investeringen. Gezien de grote bedragen die via crypto worden gestolen laat Chainalysis weten dat private en publieke sectoren moeten blijven samenwerken om crypto-gebaseerde misdaad te bestrijden.