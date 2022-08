Nederlandse windmolens konden door ransomware-aanval niet proefdraaien

Drie Nederlandse windmolens op Windpark Oude Maas konden begin dit jaar door een ransomware-aanval op de Duitse windmolenfabrikant Nordex niet proefdraaien, zo heeft minister Jetten van Klimaat en Energie laten weten. Langs de Oude Maas realiseren Eneco en renewable factory een windpark met vijf windmolens genaamd Windpark Oude Maas.

De turbines hebben lange tijd stilgestaan. In februari kreeg het Windpark met stormschade te maken, waardoor onderdelen op de locatie beschadigd raakten. In juli zijn vervolgens twee windmolens gerepareerd. Volgens Jetten staat de stormschade los van de ransomware-aanval op de windmolenleverancier Nordex van april dit jaar. De andere drie windmolens konden niet proefdraaiden omdat Nordex problemen ervoer door de ransomware-aanval.

Op 31 maart kreeg Nordex naar eigen zeggen met een "cybersecurityincident" te maken, waarop het besloot om systemen op meerdere locaties en van verschillende bedrijfsonderdelen uit voorzorg uit te schakelen, waaronder de remote access van de eigen it-infrastructuur voor windmolens die het onder beheer heeft. De aanval werd opgeëist door de criminelen achter de Conti-ransomware. V

"De digitale aanval op Nordex had betrekking op een it-applicatie van de organisatie (kantoorautomatisering) en heeft geen impact gehad op de hardware die toegang heeft tot de besturing van de windmolens (continuïteit van de dienstverlening). Er is dus geen sprake van een directe succesvolle cyberaanval op windpark Oude Maas, Nordex is slechts een toeleverancier van het windpark", reageert Jetten op Kamervragen van JA21.

JA21-Kamerlid Eerdmans wilde ook weten hoeveel cyberaanvallen op systemen en netwerken van Nederlandse windmolens het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden, maar dat kan de minister niet zeggen. "Er bestaat geen algeheel overzicht van (pogingen tot) cyberaanvallen op specifieke sectoren zoals windenergie."