Minister onderzoekt verbod op verspreiden blauwdruk 3d-geprinte vuurwapens

Minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid laat onderzoeken of het verspreiden en publiceren van blauwdrukken van 3d-geprinte vuurwapens in Nederland kan worden verboden. Op dit moment is het al verboden om zonder een vergunning wapens te vervaardigen. "Het geven van een printopdracht om een 3d-wapen, of wapenonderdeel, te vervaardigen zonder vergunning levert dan ook een strafbaar feit op", aldus de minister in een reactie op Kamervragen van de VVD.

Eerder stelden politie en het Openbaar Ministerie dat er een toename van het aantal zelfgeprinte 3d-wapens in Nederland is en riepen op tot een verbod op het delen van blauwdrukken voor dergelijke wapens. Volgens Yesilgöz is de overheid op verschillende manieren met deze ontwikkeling bezig. Zo heeft de Dienst Landelijke Recherche van de politie een fenomeenonderzoek verricht naar 3d-geprinte vuurwapens. In dit onderzoek is onder meer aandacht besteed aan het juridisch kader en zijn aanbevelingen gedaan voor de verdere opvolging en monitoring van dit probleem.

Het gaat dan bijvoorbeeld om het instellen van een landelijk aanspreekpunt 3d-geprinte vuurwapens, de online monitoring van de ontwikkeling van 3d-geprinte vuurwapens, het opstellen en verspreiden van een ‘Informatieblad' 3d-geprinte vuurwapens. Ook zijn er aanbevelingen gedaan voor interventies gericht op het opsporen en vervolgen van verdachten die zich bezighouden met 3d-geprinte vuurwapens, alsmede alternatieve bestrijdingsmethoden op basis van publiek-private-samenwerking.

Op dit moment is de publicatie en verspreiding van de blauwdrukken van 3d-geprinte vuurwapens echter niet strafbaar. "Ik acht het zeer ongewenst dat aan de hand van ontwerpen van wapens relatief eenvoudig 3d-wapens kunnen worden geprint", zo stelt de minister. Ze wil dan ook de Wet wapens en munitie toekomstbestendig maken en "anticiperen" op nieuwe ontwikkelingen en technologieën. Yesilgöz laat daarom onderzoeken of het verspreiden en publiceren van blauwdrukken van 3d-geprinte wapens kan worden verhinderd en verboden. In oktober worden de onderzoeksresultaten verwacht.