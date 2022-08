Busvervoerder Qbuzz laat reizigers voortaan ook via bankpas inchecken

Busvervoerder Qbuzz laat reizigers in Drenthe en Groningen voortaan ook via hun bankpas in- en uitchecken. Klanten hoeven dan geen los kaartje meer te kopen, maar kunnen via een contactloze betaalpas, creditcard of betaalpas op hun mobiele telefoon of smartwatch de busrit afrekenen. Dit zou het reizen met de bus eenvoudiger moeten maken.

Het in- en uitchecken met de betaalpas of creditcard is op dit moment alleen mogelijk voor het reizen op saldo zonder korting of abonnement en is onderdeel van OVpay. Dit is een initiatief van OV-bedrijven, Translink, de OV-autoriteiten en banken om reizigers in het openbaar vervoer op nieuwe manieren te laten in- en uitchecken.

Wanneer een reiziger met zijn bankpas incheckt wordt het unieke identificatienummer (“PAN”) van de betaalpas of creditcard gepseudonimiseerd, zo staat in het privacybeleid. Iedere betaalpas of creditcard krijgt hierbij een eigen uniek token. Deze unieke tokens worden gebruikt voor verschillende doeleinden zoals reizen, betalen, service, inspectie en overzichtsrapporten. Volgens de privacyverklaring zijn de gepseudonimiseerde gegevens zonder aanvullende informatie niet te herleiden naar de betaalpas- of creditcardgegevens van de reiziger.

"Door gepseudonimiseerde gegevens te combineren met andere gegevens is een organisatie wellicht in staat is om te achterhalen welke betaalpas of creditcard hoort bij het pseudoniem. Hiermee kan het dan mogelijk zijn de reishistorie van een betaalpas of Creditcard in te zien", zo laat het privacybeleid verder weten, dat ook stelt dat de vervoersbedrijven en Translink afspraken hebben gemaakt om dit risico op heridentificatie te voorkomen.