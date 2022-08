CMS-software Joomla ondersteunt nu ook multifactorauthenticatie

Er is een nieuwe versie van het contentmanagementsysteem (CMS) Joomla verschenen die gebruikers ook via multifactorauthenticatie (MFA) laat inloggen. Joomla ondersteunde al tweefactorauthenticatie, maar heeft nu ook support voor MFA toegevoegd. Beheerders kunnen daardoor verschillende authenticatiemethodes voor het inloggen op hun website toevoegen, zoals een Yubi-key, webauthenticatiecode, verificatiecode of via e-mail verstuurde code.

Bij multifactorauthenticatie in Joomla 4.2 moeten gebruikers eerst inloggen met gebruikersnaam en wachtwoord. Daarna verschijnt een volgend scherm om de tweede authenticatiemethode in te voeren. Het is daardoor niet meer mogelijk om een 2FA-code op dezelfde pagina als de inlogpagina in te voeren, zo laten de releasenotes weten. Volgens W3Techs draait 1,6 procent van alle websites op internet op Joomla.