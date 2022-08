Microsoft: honderdduizenden computers besmet met cryptojackers

Elke maand detecteert Defender Antivirus op honderdduizenden computers cryptojackers die de rekenkracht van de machines gebruiken voor het delven van cryptovaluta, zo laat Microsoft in een analyse weten. De malware zit vaak verborgen in getrojaniseerde applicaties en maakt steeds vaker gebruik van al aanwezige systeembestanden voor het uitvoeren van taken. Iets wat ook wel "living-off-the-land" wordt genoemd.

Microsoft stelt dat het elke dag op meer dan 200.000 computers cryptojackers aantreft die misbruik van legitieme systeembestanden maken. Het gaat dan met name om notepad.exe, waar de cryptojackingcode in wordt geïnjecteerd. Het aantal machines waarop cryptojackers worden aangetroffen laat sinds april wel een daling zien. In de eerste drie maanden van dit jaar ging het nog om 900.000 unieke apparaten per maand, sinds april gaat het om zo'n 600.000 machines per maand, wat mogelijk samenhangt met de koers van cryptovaluta.