Metadata in audiobestand maakt remote code execution in ChromeOS mogelijk

Een kwetsbaarheid in ChromeOS maakt het mogelijk voor aanvallers om door middel van malafide metadata in een audiobestand willekeurige code op het systeem uit te voeren, zo hebben onderzoekers van Microsoft ontdekt. Google heeft inmiddels een beveiligingsupdate voor het besturingssysteem uitgebracht.

Het probleem, aangeduid als CVE-2022-2587, doet zich voor bij het afspelen van een audiobestand vanuit de browser of vanaf een aangesloten usb- of bluetooth-apparaat. Door middel van het manipuleren van de metadata in een audiobestand is het mogelijk om een "out of bounds write" te veroorzaken. Dit kan leiden tot een denial of service of in extreme gevallen remote code execution. De impact van het beveiligingslek is op een schaal van 1 tot en met 10 beoordeeld met een 9.8 en heeft het label "kritiek" gekregen.

Google stelt dat de impact van de kwetsbaarheid, die zich in de audioserver van ChromeOS bevindt, "high" is. Het gaat dan om verschillende scenario's waarbij code execution of ontsnapping uit de sandbox van het besturingssysteem mogelijk is. Het techbedrijf werd op 28 april door Microsoft over het beveiligingslek ingelicht en bracht op 15 juni een update uit. "Gegeven de potentiële impact van de kwetsbaarheid, gekoppeld met het feit dat die op afstand was te misbruiken, is het een beveiligingsrisico dat de gegeven prioriteit en snelheid waarmee de fix werd uitgerold rechtvaardigt", aldus Microsoft-onderzoeker Jonathan Bar Or.