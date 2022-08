Spywareleverancier NSO Group kondigt reorganisatie en vertrek CEO aan

Spywareleverancier NSO Group gaat reorganiseren en heeft afscheid van de huidige CEO genomen, zo heeft het bedrijf bekendgemaakt. NSO Group is ontwikkelaar van de beruchte Pegasus-spyware. Vorig jaar besloten de Amerikaanse autoriteiten om het bedrijf op een sanctielijst te plaatsen. Volgens het Amerikaanse ministerie van Handel heeft NSO Group spyware ontwikkeld en geleverd aan buitenlandse overheden, die de tools gebruikten voor aanvallen op overheidsfunctionarissen, journalisten, zakenmensen, activisten, academici en ambassadepersoneel.

Via de Pegasus-spyware is het mogelijk om slachtoffers via hun microfoon en camera te bespioneren en gesprekken en communicatie via WhatsApp, Gmail, Viber, Facebook, Telegram, Skype, WeChat en andere apps af te luisteren en onderscheppen, alsmede de locatie te bepalen. De spyware wordt al zeker sinds 2016 via zeroday-aanvallen verspreid. Recentelijk meldde een collectief van mediaorganisaties en onderzoekers dat Pegasus wereldwijd is ingezet tegen activisten, journalisten en politici.

Naar aanleiding van de ingestelde sancties besloot vorig jaar november de net aangestelde directeur al op te stappen. Nu meldt de spywareleverancier dat de huidige CEO zal aftreden en er een herorganisatie plaatsvindt. Met de reorganisatie wil NSO Group naar eigen zeggen de operaties stroomlijnen om zo verder te kunnen groeien. Naast de directeur zullen ook zo'n honderd medewerkers van het bedrijf een nieuwe baan moeten zoeken, zo laat een bron tegenover persbureau Reuters weten.