Pincode voor activeren inlogfunctie identiteitskaart door storing niet verstuurd

Tienduizenden Nederlanders hebben door een storing bij het versturen van brieven de inlogfunctie van hun identiteitskaart nog niet kunnen activeren. De Nederlandse identiteitskaart is sinds januari 2021 voorzien van een inlogfunctie om extra veilig in te loggen op bijvoorbeeld een website van de overheid of van een zorginstelling. Organisaties die gevoelige gegevens beheren kunnen hun gebruikers via deze inlogmethode laten inloggen.

Tijdens het inloggen scant de DigiD-app met behulp van de NFC-lezer op een telefoon of tablet de gegevens van de chip op de identiteitskaart. DigiD controleert zo of het document van diegene is die wil inloggen en of het document geldig is. Daarnaast voert de gebruiker in de app een persoonlijke pincode in die bij zijn identiteitskaart hoort. Voor mensen zonder smartphone is de identiteitskaart ook vanaf een computer via een NFC-lezer te scannen.

De pincode voor het activeren van de inlogfunctie wordt meestal binnen vijf dagen na het ophalen van de identiteitskaart naar de burger gestuurd. In dit proces is een technische storing opgetreden, waardoor tussen 1 en 22 augustus 2022 geen brieven met pincodes zijn verzonden, zo laat de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) vandaag weten. De achterstand die hierdoor is ontstaan zou uiterlijk eind september moeten zijn weggewerkt. Vorig jaar werden er 800.000 identiteitskaarten uitgegeven.