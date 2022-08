Amerikaanse massaclaim tegen Oracles "wereldwijde surveillancemachine"

In de Verenigde Staten is een massaclaim tegen Oracles "wereldwijde surveillancemachine" ingediend. Volgens de aanklacht heeft Oracle een wereldwijd netwerk opgetuigd dat honderden miljoenen mensen in real-time volgt en hun persoonlijke informatie voorgoed vastlegt. Oracle verkoopt deze persoonlijke informatie aan derde partijen, aldus Johnny Ryan van het Irish Council for Civil Liberties (ICCL), één van de personen achter de rechtszaak.

Oracle zou via trackingplatforms zoals BlueKai, Datalogix, AddThis en OnRamp dossiers over vijf miljard mensen hebben, zo liet Oracle-ceo Larry Ellison tijdens de keynote van Oracle Openworld in 2016 weten. Door middel van cookies, trackingpixels, JavaScript, data van derde partijen en andere manieren beschikt Oracle over namen, adresgegevens, e-mailadressen, online en offline aankopen, fysieke verplaatsingen, inkomen, interesses en politieke opvattingen en online activiteiten van zeer veel mensen.

Verder stellen de klagers dat Oracle ook via de eigen Data Marketplace een wereldwijde handel in dossiers over personen coördineert. De manier waarop het bedrijf opereert is volgens de klagers in strijd met de Amerikaanse Electronic Communications Privacy Act, de grondwet en privacywetgeving van de staat Californië en verschillende andere wetten.

Via de massaclaim willen de klagers onder andere dat Oracle stopt met het onderscheppen, volgen en verzamelen van de persoonlijke informatie van personen die zich bij de massaclaim aansluiten. Verder zou Oracle schadevergoedingen moeten betalen.