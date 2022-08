UMC zet software in bij beslissing of patiënt intensive care mag verlaten

Het Amsterdam UMC zet tegenwoordig software in die artsen ondersteunt bij het beslissen of een patiënt de intensive care (IC) mag verlaten. Hierbij worden "grote hoeveelheden" informatie uit het elektronisch patiëntendossier gebruikt, zo laat het Universitair Medisch Centrum vandaag weten.

De software vergelijkt in real-time informatie van patiënten op de intensive care met informatie van duizenden patiënten die in het verleden op een IC zijn behandeld. Op elk gewenst moment voorspelt de software hoe groot de kans is dat een patiënt na verplaatsing naar een verpleegafdeling binnen een week opnieuw naar de intensive care moet.

De "ontslagsoftware" laat niet alleen een voorspelling zien, maar ook hoe die voorspelling verandert met de tijd en een lijst van factoren waarop de voorspelling is gebaseerd. De intensivist neemt de definitieve beslissing en is dus eindverantwoordelijk.

Voor het ontwikkelen van de software gebruikten de ontwikkelaars gepseudonimiseerde patiëntgegevens van bijna 25.000 mensen die recentelijk op de IC zijn behandeld. Of deze personen toestemming voor het gebruik van hun gegevens hebben gegeven laat het Amsterdam UMC niet in de aankondiging weten. De ontwikkelaars zeggen klaar te zijn om de software in heel Nederland in te zetten.