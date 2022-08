DuckDuckGo start bètatest van forwardingdienst die e-mailtrackers verwijdert

De op privacy gerichte zoekmachine DuckDuckGo is vandaag een open bètatest gestart van een nieuwe gratis forwardingdienst die trackers uit e-mails verwijdert. Veel e-mails zijn tegenwoordig voorzien van pixels, scripts en andere code om zo ontvangers van het bericht te volgen. Zo weet de afzender wanneer iemand bijvoorbeeld een link in de e-mail heeft geopend.

DuckDuckGo Email Protection voorziet gebruikers van een duck.com e-mailadres. Gebruikers kunnen dit adres opgeven bij het registreren voor nieuwsbrieven of aanmaken van accounts. Alle e-mail voor dit adres wordt gestript van trackers en daarna doorgestuurd naar het echte e-mailadres van de gebruiker. Daarbij biedt DuckDuckGo Email Protection twee soorten e-mailadressen.

Het eerste adres is een persoonlijk Duck.com e-mailadres. De tweede optie is een willekeurig gegenereerd Duck.com adres. DuckDuckGo detecteert automatisch e-mailvelden op een website en zal vervolgens een willekeurig adres genereren, dat net als bij het persoonlijke Duck.com adres berichten naar het echte e-mailadres doorstuurt. Door willekeurige adressen te gebruiken wordt het lastiger voor bedrijven om gebruikers te volgen, aangezien die steeds over een uniek adres beschikken.

Wie zich voor de dienst wil inschrijven kan dit doen via de DuckDuckGo-app voor Android en iOS, de DuckDuckGo-browserextensie of de DuckDuckGo-browser voor macOS. DuckDuckGo was al een besloten bètatest gestart. 85 procent van deelnemers van deze test ontving e-mails met verborgen trackers die voor het maken van gebruikersprofielen zijn te gebruiken.