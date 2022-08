Eigenaar telefoondiscounter.nl aangehouden voor grootschalige oplichting

De politie heeft een 27-jarige man uit Vleuten aangehouden op verdenking van grootschalige oplichting via zijn webshop telefoondiscounter.nl. Meer dan driehonderd mensen bestelden telefoons bij de webwinkel, maar kregen die ondanks hun betaling niet geleverd. De website werd afgelopen juni al op bevel van het Openbaar Ministerie uit de lucht gehaald.

Na een melding van het Landelijk Meldpunt Internet Oplichting (LMIO) besloot de politie een onderzoek te starten. De eigenaar van de webshop besloot zich afgelopen woensdag op verzoek van de politie zelf aan te geven. Hij zit momenteel nog vast voor verder verhoor.

Eerder dit jaar besteedde ook het consumentenprogramma Radar aandacht aan de webwinkel, nadat het tientallen klachten van gedupeerden had ontvangen. "De eigenaar van Telefoondiscounter stortte deze zomer het geld eindelijk terug op de rekeningen van de Radar gedupeerden na aanhoudende mails van ons. Maar de andere 300 gedupeerden liet hij links liggen", laat Fons Hendriks van Radar weten.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is zeventien procent van de Nederlanders vorig jaar het slachtoffer van cybercrime geworden. Aankoopfraude, waarbij gekochte producten niet worden geleverd, is volgens de CBS-statistieken de meestvoorkomende vorm van cybercrime in Nederland. De politie adviseert dan ook om eerst de verkopergegevens te controleren.