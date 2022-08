Kamerscan bij online examens schendt privacy Amerikaanse student

De kamerscan die een Amerikaanse student moest uitvoeren voordat hij een online examen maakte is in strijd met het recht op privacy, zo heeft een Amerikaans rechter geoordeeld. De advocaten van de student spreken van een grote overwinning voor de privacy van studenten en stellen dat de uitspraak vergaande gevolgen zal hebben voor de toekomst van onderwijs op afstand.

Tijdens de "room scan" moeten studenten via de webcam hun kamer aan een schoolfunctionaris laten zien, zodat die kan controleren dat de kamer leeg is. De scan is echter ook voor andere studenten zichtbaar. Een Amerikaanse student maakte bezwaar tegen de controle van zijn kamer en heeft nu gelijk van de rechter gekregen, die stelt dat de room scan onredelijk is en de privacy van de student zwaarder weegt dan de belangen van de universiteit. De universiteit en advocaten van de student moeten nu een oplossing bespreken en in september hierover rapporteren.

"Als er één plek is waar studenten een redelijke verwachting van privacy hebben, is het in hun woning", aldus Matthew Besser, advocaat van de student. Hij merkt op dat het vierde amendement van de Amerikaanse grondwet burgers beschermt tegen onredelijke huiszoekingen door de overheid. De kamerscan van de universiteit is een grove inbreuk op het recht op privacy, stelt Besser verder. "Het gebruik van webcams door de universiteit om in de woningen van studenten te gluren is een onnodige en onredelijke schending van de privacy en in strijd met het vierde amendement." Iets waar ook de rechter het mee eens is.