WhatsApp laat Indiase gebruikers vanuit app online boodschappen doen

WhatsApp is een samenwerking aangegaan met de Indiase supermarktketen JioMart, waardoor Indiase WhatsApp-gebruikers nu vanuit de app online boodschappen kunnen doen. Het gehele proces, van selectie tot betaling, vindt plaats binnen WhatsApp, zo heeft moederbedrijf Meta aangekondigd. Het bedrijf wil naar eigen zeggen een rol spelen in de digitalisering van India.

Gebruikers die online boodschappen willen doen moeten hiervoor "hi" naar het WhatsApp-nummer van JioMart versturen. Het was eerder al mogelijk om de producten van JioMart binnen de app te bekijken, maar de transactie moest nog extern plaatsvinden. Dat wordt nu ook vanuit de app geregeld. JioMart is onderdeel van Jio Platforms, een Indiaas techbedrijf waar Meta eerder 5,5 miljard dollar in investeerde.

Vorig jaar werd WhatsApp nog door het Indiase ministerie van Elektronica en IT gevraagd om een aangekondigde update van het privacybeleid terug te trekken. Het ministerie stelde destijds dat er grote zorgen waren over de gevolgen die het nieuwe privacybeleid op de keuze en autonomie van Indiase burgers zou hebben. Eerder werd de Indiase overheid nog gewaarschuwd voor "datakolonisatie", waarbij buitenlandse bedrijven er met de gegevens van Indiase burgers vandoor gaan en hiervan profiteren.