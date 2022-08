Tails schakelt HTTPS-only mode uit voor aanmelden op wifi-netwerken

Er is een nieuwe versie van het op privacy gerichte besturingssysteem Tails verschenen die het eenvoudiger voor gebruikers moet maken om zich voor wifi-netwerken aan te melden. Daarnaast zijn er maatregelen doorgevoerd om de beveiliging van de Linux-kernel te versterken en is de support van nieuwere hardware verbeterd.

Tails staat voor The Amnesic Incognito Live System en is een volledig op Linux-gebaseerd besturingssysteem dat speciaal is ontwikkeld om de privacy en anonimiteit van gebruikers te beschermen. Tails kan vanaf een usb-stick of dvd worden gestart. Het maakt gebruik van het Tor-netwerk om het ip-adres van de gebruiker af te schermen. Het besturingssysteem, dat wordt aangeraden door verschillende burgerrechtenbewegingen, privacy-experts en klokkenluider Edward Snowden, wordt tienduizenden keren per dag gestart.

Om de standaard meegeleverde Tor Browser te kunnen gebruiken moet er eerst verbinding met internet zijn. Dit kan een probleem zijn wanneer iemand op een wifi-netwerk wil inloggen waarbij er eerst met de voorwaarden akkoord moet worden gegaan, een zogenoemde captive portal. Voor deze situatie beschikt Tails ook over een "Unsafe Browser" die standaard staat uitgeschakeld omdat die niet anoniem is en gebruikt kan worden om de gebruiker te de-anonimiseren.

De Unsafe Browser maakte standaard gebruik van de HTTPS-only Mode van Firefox, zodat er standaard alleen https-sites worden bezocht. In het geval een captive portal van http gebruikmaakt moet een gebruiker allerlei extra handelingen uitvoeren om toch verbinding met het wifi-netwerk te maken. Daarom hebben de Tails-ontwikkelaars besloten om in Tails 5.4 de HTTPS-only Mode in de Unsafe Browser uit te schakelen.

Verder zijn er verschillende beveiligingsopties voor de gebruikte Linux-kernel ingeschakeld, die het lastiger voor aanvallers moeten maken om kwetsbaarheden in de software te misbruiken, en is de support van nieuwere hardware verbeterd, waaronder videokaarten en wifi-chipsets. Tails 5.4 is beschikbaar als automatische upgrade of als download via Tails.boum.org.