Rotterdammer aangehouden voor oplichten van 120 mensen via phishing

De politie heeft vorige week woensdag een 20-jarige Rotterdammer aangehouden op verdenking van het oplichten van minstens honderdtwintig mensen via phishing, zo is vandaag bekendgemaakt. De schade zou "vele duizenden euro's" bedragen. Slachtoffers werden op een niet nader genoemde verkoopsite benaderd waarbij de verdachte zich voordeed als potentiële koper. Vervolgens vroeg hij de verkoper om ter controle één eurocent over te maken.

Het verstuurde betaalverzoek wees echter naar een phishingsite. Met de gegevens die slachtoffers daar invulden kreeg de verdachte toegang tot hun bankrekening om daarmee vervolgens online aankopen te doen, zo laat de politie weten. Slachtoffers van de oplichting deden vervolgens melding bij hun banken, die weer aangifte bij de politie deden. Het onderzoek dat volgde leidde naar de verdachte.