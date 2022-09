EFF: datahandelaar verkoopt locatiedata miljoenen telefoons aan politie VS

Opnieuw is een Amerikaans bedrijf in opspraak geraakt dat locatiegegeven van miljoenen telefoons verhandelt. Fog Data Science claimt over miljarden datapunten van meer dan 250 miljoen telefoons te beschikken en deelt deze gegevens met opsporingsdiensten, zo stelt de Amerikaanse burgerrechtenbeweging EFF.

Volgens Fog Data Science is het mogelijk met de data om te zien waar individuen werken, leven en samenkomen. De gegevens waar het bedrijf over beschikt zijn vermoedelijk afkomstig van duizenden Android- en iOS-apps die toegang tot de locatie van gebruikers hebben. Het bedrijf richt zich vooral op de Amerikaanse markt, maar zegt ook over "internationale data te beschikken.

Fog biedt een webapplicatie waarmee klanten uitgebreide gegevens over een specifieke smartphone kunnen opvragen. De EFF spreekt van een "panoptisch surveillanceapparaat" dat aan allerlei politie- en opsporingsdiensten wordt aangeboden voor nog geen tienduizend dollar per jaar. Fog zou inmiddels met achttien politiediensten overeenkomsten hebben gesloten.

Politiediensten gebruiken de data om te kijken wie erop een gegeven moment in een bepaalde buurt was, of om meer informatie over een bepaald toestel op te vragen. Zo kan er bijvoorbeeld gekeken worden welke "interessante locaties" iemand bezoekt of waar iemand slaapt. Daarbij bewaart Fog maanden aan informatie over een smartphone, die met een enkele opdracht is op te vragen.

De EFF waarschuwt dat de dienst van Fog met name gevaarlijk is voor Amerikanen die bijvoorbeeld een abortus willen laten plegen, aangezien opsporingsdiensten eenvoudig data over smartphones kunnen opvragen die bij een abortuskliniek zijn geweest. Om de surveillance door Fog te voorkomen adviseert de EFF om locatiediensten op de telefoon uit te schakelen en apps geen toegang tot de locatie te geven. Ook wordt aangeraden om het advertentie-ID uit te schakelen, aangezien het bedrijf dit vermoedelijk ook gebruikt.

"Fog en diens klanten hebben jaren in de schaduw geprobeerd te blijven. De dienst kan anders niet functioneren", aldus de Amerikaanse burgerrechtenbeweging, die het product van het bedrijf een "alziend oog" noemt dat zonder gerechtelijk bevel of aansprakelijkheid de privacy van miljoenen Amerikanen schendt. Onlangs besloot de Amerikaanse toezichthouder FTC ook datahandelaar Kochava aan te klagen voor de verkoop van locatiegegevens van honderden miljoenen telefoons, waardoor mensen gevaar zouden lopen.