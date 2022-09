Populaire netwerkscanner Nmap viert 25ste verjaardag met speciale release

Het is 25 jaar geleden dat de eerste versie van de populaire netwerkscanner Nmap verscheen, één van de bekendste securitytools waar dagelijks tal van penetratietesters en andere securityprofessionals gebruik van maken. Om het heugelijke feit te vieren is er een speciale "Anniversary Release" uitgebracht.

Via Nmap, wat staat voor Network Mapper, is het mogelijk om vanaf de commandline ip-adressen en poorten te scannen, alsmede welke applicaties en versies er draaien. De tool is ontwikkeld door Gordon Lyon, ook bekend als Fyodor Vaskovich. De eerste versie verscheen op 1 september 1997. Nmap wordt regelmatig in Hollywood-films gebruikt, zoals Matrix Reloaded, Bourne Ultimatum, Die Hard 4 en The Girl with the Dragon Tattoo.

"25 jaar geleden bracht ik de eerste versie van Nmap uit in een artikel voor Phrack genaamd The Art of Port Scanning. Ik heb nooit gedacht dat ik er een kwart eeuw later nog steeds mee bezig zou zijn, maar dat is ook omdat ik niet zo'n fantastische community van gebruikers en contributors gedurende die decennia anticipeerde", aldus Lyon. Hij merkt op dat de community ervoor heeft gezorgd dat Nmap van een eenvoudige poortscanner is veranderd in een "full-featured network discovery applicatie" die door miljoenen mensen wordt vertrouwd.

Om de 25ste verjaardag te vieren is Nmap versie 7.93 uitgebracht. Deze versie is vooral gericht op bugfixes en stabiliteitsverbeteringen en zal de basis voor de aankomende Nmap versie 8 vormen.