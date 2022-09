Van Huffelen: regels in echte wereld moeten ook op internet gelden

De regels die in de echte wereld worden gehanteerd moeten ook op internet gelden, zo heeft staatssecretaris Van Huffelen van Digitalisering) laten weten tijdens de G20-bijeenkomst over digitale economie in Indonesië. Ze sprak over de digitale maatschappij die landen willen zijn.

"Het is enorm belangrijk dat de regels die we als samenleving hanteren in de echte wereld ook gelden in de digitale wereld. De wet- en regelgeving die we hierover in Europa ontwikkelen zorgt ervoor dat mensen centraal staan en fundamentele rechten beschermd worden”, aldus de staatssecretaris tijdens de bijeenkomst.

Inlichtingenfunctionarissen hebben geregeld in het verleden gesteld dat toegang tot end-to-end versleutelde communicatie noodzakelijk is, omdat er in de echte wereld ook toegang tot communicatie kan worden verkregen en er op dat gebied wet- en regelgeving voor bijvoorbeeld telefoonaanbieders is. Eind vorig jaar stelde de Australische regering dat socialmediabedrijven anonieme trollen moeten identificeren. Volgens de Australische premier Scott Morrison zouden regels die in de echte wereld bestaan ook online moeten gelden, zo liet hij destijds weten. En ook Europol maakte gebruik het "echte wereld" voorbeeld om voor meer bevoegdheden op internet te pleiten.

Verder pleitte Van Huffelen tijdens haar pleidooi voor meer digitale vaardigheden bij burgers. "Zonder dergelijke vaardigheden weten mensen niet wie ze online kunnen vertrouwen of hoe ze desinformatie moeten onderscheiden. Laten we er samen aan werken dat iedereen mee kan doen. Zo zorgen we er ook voor dat de online platforms niet te machtig worden."

De staatssecretaris ging ook nog in op het delen van data. "Het is essentieel dat burgers zelf de regie hebben en houden over wat er met hun data gebeurt en met wie gegevens worden gedeeld. Het is hun data en daarover moeten mensen zelf altijd het laatste woord hebben."