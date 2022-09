PostNL begint met verkoop van eerste Nederlandse "cryptopostzegel"

PostNL is vandaag met de verkoop van de eerste Nederlandse "cryptopostzegel" begonnen. Het gaat om een postzegel die uit twee delen bestaat: een fysiek en digitaal deel. Het fysieke deel van de cryptopostzegel is als gewone postzegel te gebruiken. Het digitale deel betreft een non-fungible token (NFT) die is te verhandelen, ruilen of weggeven in de blockchain. Daarnaast is de NFT in een digitale postzegelverzameling te bewaren.

Een deel van de postzegeloplage is sinds vandaag via de pre-sale te verkrijgen. De reguliere verkoop start op 22 september aanstaande. De cryptopostzegel kost 9,05 euro. De cryptopostzegel is nieuw in Nederland maar in landen om ons heen is er al eerder mee gepionierd. Zolang de voorraad strekt is de cryptopostzegel te koop in Bruna-winkels en via de webshop van PostNL. De geldigheidstermijn is onbepaald.