Kwetsbaarheid in HP Support Assistant kan aanvaller systeemrechten geven

Door Anoniem: Nooit begrepen wat het nut was van een HP account aan te maken of wat dat dan allemaal was met zo een support assistant. Wellicht enkel om van alles uit te vreten op mijn PC (want iedereen doet dat) en nu heeft iemand anders dat truukje ook ontdekt?

Het is (net als bij andere merken) de manier om als particuliere koper je computer te updaten (met name dan firmwareupdates, niet zo zeer de OS updates) en om een case aan te maken bij hun service afdeling die meteen voorzien wordtvan de benodigde informatie. Juist het geschetste scenario "binnen bedrijven" is niet zo van toepassing omdat bedrijvenjuist vaak een eigen helpdesk hebben.Als wij computers binnen krijgen (of dat nou HP of Dell is) dan is de eerste actie om er een schoon Windows image vanMicrosoft overheen te gooien dus dan is al dit soort software weg. Niet alleen de "support assistant" maar ook deprobeerversie van Office, virus scanner, en andere crapware die men erop zet om wat extra te verdienen. Beter zo.En het kost tegenwoordig maar een 10 minuten ofzo. Daarna neemt Intune het over.