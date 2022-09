Advertorial: Cybersecurity-stappenplan voor zzp’ers en het mkb

Bent u een zzp’er of mkb-ondernemer? Dan is het voor u van groot belang om uw digitale omgeving goed te beveiligen. Zo bent u minder kwetsbaar voor cyberaanvallen en datalekken. U kunt uw onderneming beveiligen met een cybersecurity-stappenplan.

Voorkom schade door cyberaanvallen en datalekken

Om succesvol een cybersecurity-stappenplan op te kunnen stellen en uit te kunnen voeren moeten u en iedereen om u heen het belang van cybersecurity inzien. Gevoelige en vertrouwelijke bedrijfsgegevens en risicovolle systemen dienen in kaart te worden gebracht. Zo kunt u schade door cyberaanvallen en datalekken voorkomen.

Het belang van cybersecurity

Met een cybersecurity-stappenplan wordt het belang van een veilige digitale omgeving benadrukt en hier bewustzijn over gecreëerd binnen uw organisatie. Het is namelijk belangrijk om hier continu mee bezig te zijn. Een cybersecurity-stappenplan maakt duidelijk welke risico’s uw onderneming of organisatie op digitaal gebied loopt.

Zo maakt u een cybersecurity-stappenplan

Het cybersecurity-stappenplan bestaat uit vijf stappen:

Maak uw werknemers attent op phishing Steeds meer cybercriminelen maken gebruik van phishing. Ze sturen valse e-mails met links om op te klikken en proberen zo (betaal)gegevens te achterhalen. Wees u bewust dat u en uw medewerkers ook phishing-mails ontvangen, en maak iedereen in uw organisatie hier attent op.

Een manier om dit te doen, is door uw werknemers zelf phishingmails te sturen en ze te verleiden om op de link te klikken. Informeer uw medewerkers over het risico dat ze lopen als ze op de link in de mail klikken. Leg ze uit dat ze bij twijfel over de ‘echtheid’ van de e- mail beter niet op de link kunnen klikken, of dat ze het eerst even met u overleggen of ze de e-mail wel of niet moeten openen.

Geen onveilige netwerken Log niet in op gratis, openbare wifi-netwerken, en verbied ook uw medewerkers om dit te doen. Dit soort netwerken lijkt afkomstig van restaurants of andere openbare gelegenheden, maar zijn dit vaak niet. In de praktijk komt regelmatig voor dat dit onbeveiligde netwerken zijn, die door cybercriminelen opgezet zijn om toegang te krijgen tot uw computer en bedrijfsgegevens- en systemen.

Gebruik sterke wachtwoorden Korte en eenvoudige wachtwoorden kunnen makkelijker worden gehackt dan lange en complexe wachtwoorden. Gebruik daarom sterke wachtwoorden voor uw eigen systemen, maar ook voor websites en applicaties. Sterke wachtwoorden zijn bijvoorbeeld wachtwoorden met minimaal acht karakters, hoofdletters en kleine letters, cijfers en leestekens. Tip: gebruik een ‘wachtzin’ in plaats van een wachtwoord. Dit kunt u vaak makkelijker onthouden, en door de lengte van de wachtzin is het extra moeilijk te kraken door cybercriminelen.

Voer updates uit en maak back-ups Verouderde software en applicaties vormen een belangrijk beveiligingsrisico voor uw bedrijf. Cybercriminelen kunnen namelijk via lekken in de beveiliging binnendringen in de computersystemen. Door regelmatig updates uit te voeren blijft ook uw beveiliging up-to-date en kunt u dit voorkomen. Zorg dat de systeembeheerder dit goed in de gaten houdt of controleer dit zelf regelmatig. Laat uw computer en/of die van uw medewerkers automatisch back-ups uitvoeren. Zo verliest u geen data.