Ransomware versleutelt ruim 11.000 QNAP-apparaten via zerodaylek

De criminelen achter de DeadBolt-ransomware hebben begin deze maand ruim 11.000 NAS-apparaten van fabrikant QNAP via een zerodaylek weten te versleutelen, zo stelt securitybedrijf Censys. Sinds het begin van dit jaar zijn QNAP-systemen het doelwit van de DeadBolt-ransomware, waarbij vaak bekende kwetsbaarheden worden gebruikt. Begin september wisten de aanvallers NAS-systemen via een zerodaylek in de Photo Station-software aan te vallen.

QNAP stelt dat het een aantal uur na ontdekking van de aanvallen met een beveiligingsupdate kwam om het probleem te verhelpen. Op het forum van QNAP klaagden tal van gebruikers dat hun systeem was versleuteld. Censys houdt het aantal met DeadBolt besmette QNAP-apparaten bij. Dat waren er op 1 september zo'n 7700. Op 4 september was dit gestegen naar 19.000. De meeste infecties werden geteld in de Verenigde Staten, gevolgd door Duitsland, Italië, Taiwan en het Verenigd Koninkrijk.

Slachtoffers moeten honderden euro's betalen voor het ontsleutelen van hun data. Vorig jaar kwam QNAP met snapshots die niet door ransomware zijn te verwijderen. Gebruikers die regelmatig snapshots maken kunnen zo hun data herstellen. Klanten die niet regelmatig snapshots maken en door de recente aanval zijn getroffen worden aangeraden om contact op te nemen met de klantenservice van QNAP.