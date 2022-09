VVD wil toezichtcamera's Dahua en Hikvision in NS-treinen weren

Als het aan de VVD ligt komen er in nieuwe intercity's van de NS geen toezichtcamera's van de Chinese fabrikanten Dahua en Hikvision te hangen, zo blijkt uit Kamervragen van VVD-Kamerleden Rajkowski en Minhas. Onlangs werd bekend dat de NS voor 99 nieuwe intercity's die nog in gebruik moeten worden genomen zo'n vijfduizend toezichtcamera's heeft aangeschaft, wat neerkomt op vijftig camera's per trein.

In juni meldde Security.NL dat het kabinet onderzoek gaat doen naar mogelijke nationale veiligheidsrisico’s bij het gebruik van Chinese bewakingscamera's binnen de rijksoverheid. Vooralsnog geldt er geen negatief advies voor het gebruik van de camera's. De NS zegt hierover in contact te zijn met het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC). "NS volgt hierin het advies van de NCSC en ziet daardoor momenteel geen aanleiding om die merken te vervangen", aldus een woordvoerder tegenover Follow the Money.

De berichtgeving was aanleiding voor Rajkowski en Minhas om minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid om opheldering te vragen. "Klopt het bericht dat het Nationaal Cyber Security Centrum nog geen negatief advies heeft gegeven over de merken Dahua en Hikvision? Zo ja, waarom is er tot op heden nog geen negatief advies gegeven? Zo nee, wat is hiervoor nodig?", vragen de Kamerleden aan de minister.

"Bent u het ermee eens dat het onacceptabel is dat miljoenen Nederlanders worden gefilmd door omstreden Chinese camera’s waarvan niet duidelijk is wat er met deze beelden wordt gedaan? Zo ja, welke stappen bent u bereid te zetten om ervoor te zorgen dat deze Chinese camera’s er niet komen?", willen Rajkowski en Minhas verder weten. Yesilgöz moet ook duidelijk maken waar de NS op dit moment gebruik van Chinese toezichtcamera's maakt en om hoeveel camera's het precies gaat. De minister heeft drie weken om met een reactie te komen.