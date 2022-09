Kuipers wil tijdelijke wet die inzet CoronaMelder mogelijk maakt niet verlengen

Minister Kuipers van Volksgezondheid wil de tijdelijke wet waardoor de inzet van de CoronaMelder-app in Nederland mogelijk is niet opnieuw verlengen. De Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19 loopt nu op 10 oktober van dit jaar af. Het gebruik van de app was al op 22 april stopgezet. In de wet, die steeds met periodes van drie maanden kon worden verlengd, staat de wettelijke grondslag voor het gebruik van CoronaMelder.

De wet trad op 10 oktober 2020 in werking en is sindsdien steeds verlengd, waarbij de laatste verlenging afgelopen juli plaatsvond. "Op dit moment is het epidemiologisch beeld gunstig: het aantal besmettingen is relatief laag en er zijn weinig nieuwe opnames in de ziekenhuizen en op de IC’s. Daarom is verdere verlenging van de wet niet noodzakelijk", schrijft Kuipers in een brief aan de Eerste en Tweede Kamer.

In juli adviseerden de Taskforce Digitale Ondersteuning Bestrijding Covid-19 (DOBC) en de Taskforce Gedragswetenschappen de minister om de CoronaMelder-app vanwege de "zeer beperkte zinvolheid en proportionaliteit" niet opnieuw te introduceren. Volgens de taskforces hebben corona-apps een zeer beperkte invloed op het reproductiegetal van het coronavirus. De Rijksoverheid claimt dat in totaal bijna 5,9 miljoen mensen de app hebben gedownload.