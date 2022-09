Privacytoezichthouders slaan alarm over budget: handhaving AVG in gevaar

De Europese privacytoezichthouders slaan alarm over het budget voor volgend jaar en waarschuwen dat de handhaving van de Europese privacywet in het geding is. Volgens de EDPS en EDPB is het huidige budget onvoldoende om alle taken uit te voeren zoals vereist door de AVG. Dat laten beide organen in een gezamenlijke brief aan het Europees Parlement en de Europese Raad weten.

De EDPS is de Europese privacytoezichthouder. Het Europees Comité voor gegevensbescherming (EDPB) is een orgaan waarin alle nationale privacytoezichthouders uit de Europese Unie samenwerken bij hun toezicht op de AVG. Het orgaan had vorig jaar een budget van 6,8 miljoen euro. Voor volgend jaar heeft de EDPS twee voorstellen gedaan voor meer budget en personeel, zodat de EDPS en EDPS de toegenomen taken en belasting aan kunnen. Beide voorstellen werden door de Europese Commissie afgewezen.

Vervolgens werd een aangepast tweede voorstel ingediend, waarbij de EDPS om acht extra medewerkers vraagt, alsmede acht medewerkers voor het secretariaat van de EDPB. Verder werd het nieuwe budget voor de EDPB op 7,7 miljoen euro vastgesteld. Ondanks de stijging nog altijd minder dan in 2020 was afgesproken. "De EDPB is essentieel voor de implementatie van de AVG, één van de belangrijkste Europese wetten van de afgelopen decennia", schrijven de privacytoezichthouders in de brief.

Een gebrek aan middelen zal de handhaving van de databeschermingsrechten van Europese burgers in gevaar brengen, zo waarschuwen ze verder. "Fundamentele rechten moeten niet voor lief worden genomen en vereisten de passende menselijke en financiele middelen om hun bescherming te verzekeren", aldus de EDPS en EDPB. "Als privacytoezichthouders zetten we ons in voor het belang van individuen en we hopen dat u deze inzet deelt." Het Europees Parlement stemt volgende maand over het budget voor de Europese Unie.