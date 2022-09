OM: medewerkers Belastingdienst verkochten jarenlang data uit systemen

Twee voormalige medewerkers van de Belastingdienst hebben jarenlang gegevens uit systemen van de fiscus aan derden verkocht, zo stelt het Openbaar Ministerie, dat tegen de inmiddels voormalige medewerkers gevangenisstraffen van 24 en 18 maanden eiste. Het OM verdenkt beiden van schending van het ambtsgeheim en het plegen van computervredebreuk. De mannelijke verdachte wordt daarnaast van ambtelijke corruptie verdacht.

Het onderzoek naar de verdachten werd gestart op basis van ontsleutelde Encrochat-berichten. Daaruit bleek volgens het Openbaar Ministerie dat ze als Belastingdienstmedewerker in systemen van de fiscus grasduinden. Er werd gezocht naar kentekens en bijbehorende gegevens, zoals tenaamstellingen, naam, adres en automerk. De gegevens werden vervolgens verkocht aan derden. Dit zou hebben plaatsgevonden van maart 2017 tot en met maar 2021.

In totaal hebben de verdachten gegevens van 216 kentekens in systemen van de Belastingdienst opgevraagd. De data werd op een papiertje opgeschreven, daarna gefotografeerd en via Encrochat uitgewisseld. Op de privételefoon van de mannelijke verdachte werden 214 foto's met kentekengegevens aangetroffen. Per verstrekt kenteken zou de man een bedrag van tussen de 50 en 200 euro hebben ontvangen. Naast de gevangenisstraf eist het OM tegen beiden een beroepsverbod als ambtenaar voor een periode van vijf jaar en moet de man ruim 21.000 die hij met de activiteiten verdiende terugbetalen.