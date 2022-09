Cover Your Tracks-tool EFF detecteert nu ook Lockdown Mode iOS 16

Apple lanceerde afgelopen maandag iOS 16, die onder andere de Lockdown Mode introduceert. Een feature die gebruikers extra bescherming tegen spyware zoals Pegasus moet bieden. De Lockdown Mode beperkt bepaalde functionaliteiten, wat het aanvalsoppervlak voor aanvallers moet verkleinen. Het inschakelen van deze beveiligingsmode maakt het echter eenvoudiger voor websites om iPhone-gebruikers te herkennen, zo liet een privacyactivist eerder al weten.

De Amerikaanse burgerrechtenbeweging EFF lanceerde twee jaar geleden een fingerprintingtool genaamd "Cover Your Tracks", waarmee gebruikers kunnen testen hoe goed hun browser hen beschermt tegen tracking en fingerprinting. De tool is nu ook in staat om te detecteren of iOS 16-gebruikers de Lockdown Mode hebben ingeschakeld. Volgens de EFF is de Lockdown Mode een grote winst voor de veiligheid van iPhone-gebruikers, maar gaat het ook wel een beetje ten koste van de privacy.

Waarschijnlijk zullen maar weinig mensen de Lockdown Mode inschakelen, waardoor die opvallen in de groep iPhone-gebruikers die de feature niet gebruikt. Daardoor kunnen websites zien dat dit personen zijn die extra bescherming willen. De burgerrechtenbeweging noemt de Lockdown Mode een welkome ontwikkeling voor mensen die het nodig hebben, maar stelt dat gebruikers zich wel bewust moeten zijn welke informatie ze via deze feature prijsgeven.