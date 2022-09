FBI: miljoenen gestolen door social engineering van betalingsverwerkers zorg

Criminelen hebben miljoenen dollars weten te stelen door middel van social engineering en phishing van betalingsverwerkers voor zorgorganisaties, zo stelt de FBI. Zorginstanties in de Verenigde Staten, zoals ziekenhuizen, werken met een betalingsverwerker die voor hen de betalingen verwerken. Klanten van deze betalingsverwerkers kunnen bijvoorbeeld via een online account allerlei zaken instellen, zoals gebruikt rekeningnummer.

In een waarschuwing laat de FBI weten dat criminelen zich via publiek beschikbare informatie en social engineering zich tegenover betalingsverwerkers voordoen als medewerkers van zorginstanties (pdf). Zo weten ze de benodigde toegang en informatie te krijgen om het rekeningnummer van de betreffende zorginstantie of zorgverlener te wijzigen, waardoor het geld naar rekeningen van de crimineel gaat.

Zo wist een aanvaller begin dit jaar de inloggegevens van een grote Amerikaanse zorgverlener te bemachtigen en wijzigde vervolgens bij de betalingsverwerker de bankgegevens, waardoor er 3,1 miljoen dollar naar de verkeerde rekening werd overgemaakt. Een aantal dagen later werd in een ander incident via dezelfde methode 700.000 dollar buitgemaakt.

In april van dit jaar lukte het een crimineel om zich voor te doen als medewerker van een zorginstantie en wijzigde bij de betalingsverwerker de geautomatiseerde betalingsinstellingen, waardoor er een bedrag van 840.000 dollar naar de verkeerde rekening ging. De FBI adviseert organisaties om personeel te trainen zodat ze in staat zijn om phishing en social engineering te herkennen. Ook moet personeel worden geadviseerd om voorzichtig te zijn met het prijsgeven van gevoelige informatie in telefoongesprekken, zoals wachtwoorden.