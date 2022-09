Minister Kuipers wil faxgebruik in de zorg via wetgeving elimineren

Minister Kuipers van Volksgezondheid is tegen faxen in de zorg en wil het gebruik hiervan met een nieuwe wet elimineren. Het is volgens de bewindsman tijd voor een "faxit", zo liet hij weten tijdens een debat in de Tweede Kamer over de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz).

De Wegiz moet ervoor zorgen dat de gegevensuitwisseling tussen zorgverleners in sommige gevallen verplicht elektronisch gaat. Het gaat hierbij alleen over hoe er informatie wordt uitgewisseld, en niet over wat er wordt uitgewisseld of over wanneer dat mag. Zo wordt er geen specifiek systeem of infrastructuur verplicht.

Volgens Kuipers heeft de zorg de afgelopen jaren grote stappen gezet in het digitaliseren van gegevens en is Nederland de eerste fase van papier naar digitaal voorbij. De uitwisseling tussen zorginstellingen is echter onvoldoende geregeld, aldus de minister. "Dat betekent dat we daarmee nu in een volgende fase zitten om de aansluiting tussen zorgverleners en hun systemen te helpen realiseren."

Het doel van de Wegiz is volgens Kuipers dat systemen straks met elkaar kunnen communiceren, wat het eenvoudiger voor zorgverleners moet maken om gegevens met elkaar te delen. Het gebruik van faxen of dvd's om informatie uit te wisselen staat de kwaliteit van zorg voor patiënten in de weg, merkte de bewindsman op in het debat.

De minister verklaarde dat hij tegen het gebruik is van een fax in de zorg voor het uitwisselen van zorggegevens. "Met het voorliggende wetsvoorstel verplicht ik het elektronisch uitwisselen van deze gegevens en beoog ik het elimineren van het gebruik van een fax in de zorg. Zoals mijn medewerkers dat aangeven, komt het elimineren van het faxen in de zorg neer op een faxit." De Tweede Kamer zal over een kleine twee weken over het wetsvoorstel stemmen.