VS geeft aanpak specifieke ransomwaregroepen hogere prioriteit

De Amerikaanse autoriteiten gaan bij de aanpak van ransomware meer prioriteit geven aan het verstoren van bepaalde groepen criminelen. Daarnaast komt er een lijst met de gevaarlijkste ransomwaregroepen. Dat is het resultaat van het eerste overleg van de Joint Ransomware Task Force die door het Amerikaanse Congres is ingesteld om ransomware te bestrijden.

De Ransomware Task Force bestaat uit experts van opsporingsdiensten, bedrijfsleven, overheid en internationale organisaties. Het eerste overleg van de Task Force werd geleid door het Amerikaanse Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) en de Federal Bureau of Investigation (FBI) en stond in het teken van een beter gecoördineerde ransomware-aanpak en op welke wijze de voortgang in de strijd tegen ransomware is te meten.

Er werden een aantal zaken overeengekomen. Zo krijgt het verstoren van specifieke ransomwaregroepen een hogere prioriteit, gaan de private en publieke sector nauwer samenwerken, onder andere op het gebied van defensieve maatregelen om ransomware-infecties te voorkomen, komt er een lijst met de gevaarlijkste ransomwaregroepen die continu wordt bijgewerkt en zal de Task Force trends op het gebied van ransomware verzamelen, delen en analyseren.

Volgens Eric Goldstein van het CISA is er een nauwe samenwerking tussen de publieke en private sectoren nodig om het aantal ransomware-aanvallen en de impact daarvan te beperken. "Met onze partners bij de FBI en andere overheidsinstanties, en profiterend van de expertise en mogelijkheden van de private sector, zal deze taskforce de noodzakelijke stappen nemen om onze inzet samen te laten lopen en acties te implementeren die tot een toekomst kunnen leiden waar ransomware niet langer meer Amerikaanse organisaties raakt."