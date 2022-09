Vpn-provider Mullvad onthult eigen open source usb-beveiligingssleutel

Vpn-provider Mullvad heeft vandaag een eigen usb-beveiligingssleutel onthuld die volledig op open source soft- en hardware is gebaseerd en gebruikers bijvoorbeeld laat inloggen op hun systemen. Voor het aanbieden van de beveiligingssleutel is Mullvad een zusterbedrijf gestart met de naam Tillitis AB. De sleutel heet dan ook toepasselijk de Tillitis Key. Gebruikers kunnen zelf met de sleutel aan de slag gaan en hier hun eigen applicaties op plaatsen.

Volgens Mullvad is de Tillitis Key zo ontwikkeld dat applicaties niet bij elkaars secrets kunnen. De vpn-provider claimt dat de sleutel een combinatie van flexibiliteit en security biedt die nog niet eerder is vertoond. Zo kunnen gebruikers er zelf mee programmeren, zonder dat dit ten koste van de veiligheid zou gaan. "Dit biedt de flexibiliteit om eenvoudig voor een groot aantal toepassingen te worden gebruikt", aldus Mullvad.

Daarnaast is de key volledig open source. De ontwerpschema's, PCB-ontwerp en FPGA-source, alsmede alle broncode, zijn via GitHub te vinden. Wanneer de Tillitis Key precies verschijnt, te bestellen is en wat de kosten zijn is nog niet bekend. Mullvad stelt dat lancering binnenkort zal plaatsvinden.