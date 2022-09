Rockstar bevestigt inbraak op systemen en diefstal van vertrouwelijke data

Videogameontwikkelaar Rockstar Games is slachtoffer geworden van een aanval waarbij is ingebroken op systemen en er vertrouwelijke informatie is buitgemaakt. Dat heeft het bedrijf in een verklaring op Twitter laten weten. Gisteren verschenen er tientallen video's van het nog niet verschenen Grand Theft Auto 6 online. De verantwoordelijke aanvaller stelde ook dat hij broncode van GTA 5 en GTA 6 in handen heeft, alsmede een vroege testversie van de laatstgenoemde titel.

"We hebben recentelijk te maken gekregen met een netwerkinbraak waarbij een ongeautoriseerde derde partij illegaal onze systemen benaderde en vertrouwelijke informatie downloadde, waaronder vroege beelden van de volgende Grand Theft Auto", aldus Rockstar. De gameontwikkelaar verwacht niet dat de datadiefstal gevolgen heeft voor de ontwikkeling van het spel. Details over hoe de aanvaller de data kon stelen is niet bekendgemaakt.

Grand Theft Auto 5 werd in 2013 gelanceerd. Vorig jaar werd bekend dat dit deel meer dan 6,4 miljard dollar aan inkomsten heeft gegenereerd. Wanneer deel zes precies zal verschijnen is nog onbekend. Het bedrijf betreurt dat er nu materiaal online is gekomen.