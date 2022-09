Kabinet verwacht dat Nederlanders volgend jaar weer vaker via DigiD inloggen

Het kabinet verwacht dat Nederlanders volgend jaar weer vaker via DigiD zullen inloggen dat dit jaar het geval is. Het aantal inlogpogingen zal echter niet zo groot zijn als in 2021, toen de piek vooral werd veroorzaakt door het gebruik van DigiD voor het maken van coronatest- en vaccinatieafspraken. Dat laat het ministerie van Binnenlandse Zaken weten in de vandaag gepresenteerde begroting voor 2023.

In 2021 telde DigiD-aanbieder Logius in totaal 557 miljoen authenticaties. Voor dit jaar wordt er rekening met 474 miljoen inlogpogingen gehouden, tegenover 517 miljoen verwachte DigiD-authenticaties in 2023. Een aantal dat in 2027 naar verwachting de 700 miljoen zal passeren. "De fluctuatie in de DigiD aantallen werden eerder vooral veroorzaakt door incidentele aantallen als gevolg van COVID-19 (testen- en vaccinatie). Onze verwachting is dat die aantallen voor 2023 zullen dalen. Echter het gebruik in algemene zin zal toenemen", aldus het ministerie.

De toename zal mede komen doordat burgers na corona meer vertrouwd zijn geraakt met het gebruik van DigiD, maar ook de door uitbreiding van het portfolio en de bredere dienstverlening. Organisaties die hun gebruikers of klanten via DigiD laten inloggen moeten hiervoor een vergoeding aan Logius betalen. Die is voor 2023 vastgesteld op 11 eurocent, tegenover 13 eurocent dit jaar. In 2006 betaalden partijen die gebruikers via DigiD lieten inloggen nog 3,50 euro per authenticatie.

Het versturen van berichten via MijnOverheid zal volgend jaar naar verwachting licht toenemen. Via de Berichtenbox op MijnOverheid kunnen Nederlandse burgers digitale post van de overheid ontvangen. Voor dit jaar gaat het ministerie uit van 85 miljoen berichten. Dat zouden er volgend jaar 86 miljoen moeten zijn, waarbij overheidsinstanties 39 eurocent per verstuurd bericht betalen.