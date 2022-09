Microsoft-account voortaan verplicht voor Windows 11 Pro met 2022 Update

6 Starting with Windows 11, version 22H2, the Pro edition will require internet connectivity during the initial device setup only, and if you choose to setup the device for personal use, a Microsoft account will also be required for setup.

Dat is niet helemaal waar, aleen als je de Windows 11 Pro 22H2 voor "Personal Use" gaat gebruiken:Voetnoot 6:Maar op zich was dit wel te verwachten. Al die big-tech clubs zijn dol op centraliseren, daarmee maken ze de vendor-lock-in steeds strakker.