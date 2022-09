Mozilla verbetert stabiliteit Firefox en dicht meerdere kwetsbaarheden

Mozilla heeft een nieuwe versie van Firefox uitgerold, die onder andere stabieler op Linux en Windows zou moeten werken en meerdere kwetsbaarheden verhelpt. Firefox 105 reageert volgens Mozilla beter op situaties waarbij er opeens weinig geheugen op Windowscomputers beschikbaar is. Ook in het geval van Linux presteert de browser nu beter bij weinig beschikbaar geheugen.

Verder zijn er met Firefox 105 in totaal zeven kwetsbaarheden verholpen, waarvan er drie een impactbeoordeling van "high" hebben gekregen. Deze kwetsbaarheden zouden mogelijk tot een situatie kunnen leiden waarbij een aanvaller in het ergste geval willekeurige code kan uitvoeren. De nieuwste Firefox-versie is beschikbaar via de automatische updatefunctie en Mozilla.org.