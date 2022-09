Windows 11 waarschuwt voor opslag van wachtwoorden in tekstbestand

Microsoft heeft met de lancering van Windows 11 Update 2022 een nieuwe feature aan het besturingssysteem toegevoegd die gebruikers waarschuwt wanneer ze school- of zakelijke wachtwoorden in tekstbestanden opslaan. Om gebruikers tegen phishing te beschermen zal de Enhanced Phishing Protection van Microsoft Defender SmartScreen in verschillende scenario's alarm slaan.

Wanneer gebruikers hun wachtwoorden voor werk of school via Notepad, Word of andere Microsoft 365 Office-app willen opslaan zal de Enhanced Phishing Protection een waarschuwing geven en gebruikers adviseren om het bestand te verwijderen. Ook wanneer gebruikers hun wachtwoord in een Chromium-gebaseerde browser invoeren, op een website die volgens Microsoft kwaadaardig is, zal er een waarschuwing verschijnen met advies om het wachtwoord te wijzigen.

Verder zal Enhanced Phishing Protection alarm slaan wanneer gebruikers het wachtwoord van hun Microsoft-account ook voor accounts op andere websites of apps willen gebruiken. Wederom zal dan de boodschap verschijnen om het wachtwoord te wijzigen. Windows 11 monitort wanneer een gebruiker het wachtwoord gebruikt voor het inloggen op het systeem, ergens anders opslaat of invoert. Het gaat dan zowel om een Microsoft-account, Active Directory, Azure Active Directory of lokaal wachtwoord.

Naast de waarschuwing aan gebruikers zal er ook een melding over het onveilig wachtwoordgebruik richting de organisatie gaan, wat via de Microsoft Defender for Endpoint security portal gebeurt. Organisaties kunnen de Enhanced Phishing Protection via een Group Policy of Configuration Service Provider bij hun medewerkers in- en uitschakelen, alsmede welke meldingen er worden getoond.