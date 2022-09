CBS: 97.000 Nederlanders werden slachtoffer van spoofing in 2021

In 2021 zijn 97.000 Nederlanders het slachtoffer van spoofing geworden, waarbij criminelen 261 miljoen euro in handen kregen. Drie kwart van de slachtoffers maakte zelf het geld over naar de oplichter, 187 miljoen euro, zo stelt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag.

Onder spoofing verstaat het CBS misdrijven waarbij een crimineel zich als iemand anders voordoet. Het gaat onder andere om WhatsAppfraude en bankhelpdeskfraude. In 2021 werden volgens het CBS zo'n 26.000 Nederlanders slachtoffer van WhatsAppfraude, waarbij er 73 miljoen euro aan oplichters werd overgemaakt die zich voordeden als vriend of familie. De helft van hen betaalde minstens tweeduizend euro aan zogenaamde vrienden of familieleden.

Bankhelpdeskfraude, waarbij oplichters zich voordoen als bankmedewerker en stellen dat er geld naar een "kluisrekening" moet worden overgemaakt, maakte 18.000 slachtoffers die voor 94 miljoen euro werden gedupeerd. De helft van deze gedupeerden leed ten minste vierduizend euro schade, zo stelt het CBS.

Van de 261 miljoen euro schade die spoofingslachtoffers leden kwam uiteindelijk 121 miljoen euro terug. Slachtoffers van bankhelpdeskfraude kregen 70 miljoen euro vergoed door banken en creditcardmaatschappijen. Mensen die slachtoffer van WhatsAppfraude werden kregen in totaal 25 miljoen euro terug, onder andere door de schade op de dader te verhalen.