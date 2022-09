ProtonVPN verwijdert alle vpn-servers uit India wegens nieuwe log-wetgeving

Vpn-provider ProtonVPN heeft besloten om alle vpn-servers uit India te verwijderen wegens nieuwe wetgeving in het land. De wetgeving verplicht vpn-providers om de activiteiten en gegevens van hun gebruikers te loggen. Eerder besloot ook vpn-provider ExpressVPN de eigen servers uit India te verwijderen. Net als ExpressVPN biedt ook ProtonVPN gebruikers nog altijd de mogelijkheid om een Indiaas ip-adres te gebruiken, alleen dan via vpn-servers in Singapore.

In eerste instantie zou de wetgeving eind juni van kracht worden, maar dat werd uitgesteld. Vanaf 25 september zijn alle vpn-providers in India straks verplicht om de volledige naam, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer van gebruikers te noteren, alsmede het ip-adres en timestamp dat is gebruikt voor de registratie van de vpn-dienst. Verder moet ook het ip-adres van gebruikers worden gelogd waarmee verbinding met Indiase vpn-servers wordt gemaakt, alsmede een timestamp voor elke verbinding. Daarnaast moet de vpn-provider alle aan klanten uitgegeven ip-adressen bijhouden en de reden dat klanten een vpn willen gebruiken.

Het niet voldoen aan de wetgeving kan leiden tot een gevangenisstraf van maximaal een jaar. "We zijn niet van plan om aan deze invasieve massasurveillancewetgeving te voldoen, waardoor we geen andere keuze hebben dan onze vpn-servers bij Indiase jurisdictie weg te halen", zegt Douglas Crawford van ProtonVPN.