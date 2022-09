Adblocker uBlock Origin krijgt lite-versie wegens nieuwe regels Google

De ontwikkelaar van de populaire adblocker uBlock Origin werkt aan een experimentele lite-versie vanwege de nieuwe regels die Google voor Chrome-extensies gaat verplichten. Google verdient miljarden aan advertenties. De nieuwe regels van het techbedrijf, die volgend jaar januari van kracht worden, raken de effectiviteit van adblockers.

De manier waarop extensies binnen Chrome mogen werken staat beschreven in een manifest. Binnenkort zal versie drie (V3) van het manifest van kracht worden. Eén van de aanpassingen in het nieuwe manifest betreft het uitfaseren van de webRequest API. Adblockers maken van deze API gebruik voor het onderscheppen, blokkeren, doorsturen en aanpassen van in- en uitgaand verkeer van de browser.

Google heeft in de plaats van deze API een nieuwe API in Manifest V3 voorgesteld genaamd declarativeNetRequest (DNR). Die zou echter de mogelijkheden van adblockers beperken door een limiet te stellen aan het aantal regels alsmede het aantal beschikbare filters en acties van een extensie. Voor statische regels hanteert Chrome in Manifest V3 een limiet van 30.000 regels per extensie en een totale limiet van 330.000 regels voor alle geïnstalleerde extensies bij elkaar.

In het geval de limiet wordt overschreden zal Chrome ingrijpen en bepaalde regels, waarin staat welke url's van adverteerders en trackers te filteren, aanpassen. In het ergste geval kan zelfs het standaardfilter worden uitgeschakeld omdat het meer dan 30.000 regels bevat. Voor dynamische regels, waarmee de gebruiker zijn eigen regels en filters kan toevoegen, geldt een limiet van vijfduizend. Wanneer deze limiet wordt overschreden zal de adblocker alleen de eerste vijfduizend regels toepassen en blijft de rest uitgeschakeld.

"De beperkingen van Manifest V3 schaden niet alleen de filterkwaliteit en gebruikerservaring, maar ook de community van filterontwikkelaars. Voorheen kon iedereen zelf een filter ontwikkelen, en gedurende de tijd kon zo'n filter populair worden en op de lijst van aanbevolen adblockers komen. Nu is dit veel lastiger geworden", zo stelden de ontwikkelaars van adblocker AdGuard.

UBlock Origin

Raymond Hill, ontwikkelaar van uBlock Origin, uitte eerder ook al kritiek op Manifest V3. Vanwege de nieuwe regels heeft hij besloten een lite-versie van zijn adblocker te ontwikkelen die minder permissies vereist. Zo heeft de adblocker geen permissies nodig om om data van websites te lezen of aan te passen. Daardoor heeft de adblocker wel minder mogelijkheden, aldus Hill. De standaard filterregels van de lite-versie komen echter overeen met de filterregels van de standaardversie die van Manifest V2 gebruikmaakt.

Daarnaast vereist de lite-versie minder geheugen en processorkracht. Op Hacker News stelt Hill dat adblockers gebaseerd op Manifest V3 nog altijd slechter presteren dan de versies die op Manifest V2 zijn gebaseerd. Het gaat dan onder andere om de systeembelasting. Toch wil Hill aan een adblocker werken die geen grote belasting voor cpu en geheugen vormt en op basis van Manifest V3 werkt, ook al gaat dit ten koste van de mogelijkheden.